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Сегодня, 10:03

FISU приняла решение о переносе Универсиады 2023 года из России

Решение о переносе Универсиады из России было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU
Роман Шишов
Корреспондент
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Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) перенес проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу FISU.

«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в заявлении.

Ранее FISU лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года. Соревнования пройдут в турецком Самсуне.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14513597
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