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Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мария Тимофеева.
Фото AFP
Мария Тимофеева.
Фото Reuters
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История молодой спортсменки.

Мария Глебовна Тимофеева
Дата рождения: 18 ноября 2003
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 167 см
Вид спорта: теннис

Детство и юность

Будущая теннисистка появилась на свет в семье, никак не связанной со спортом. Ее бабушка, Любовь Тимофеева — известная пианистка и народная артистка Российской Федерации. Родители Марии — музыканты, которые в последнее время занимаются мебельным бизнесом.

Старшая сестра Тимофеевой, Антония, пошла по стопам близких и нашла себя в музыке — стала рок-певицей и преподает вокал. Мария же выбрала спорт, хотя у нее были и другие варианты. До 12 лет она занималась на фортепиано. Но все же теннис занял в жизни спортсменки главное место.

Изначально родители привели Машу в теннис в возрасте шести лет в качестве эксперимента, по словам самой спортсменки, так как она росла довольно активным ребенком. И уж точно никто не задумывался о том, что Тимофеева сможет построить карьеру в этом виде спорта.

«Мой первый урок по теннису оказался абсолютно спонтанным. Я просто хотела быть среди моих друзей и ровесников. Я первый спортсмен в моей семье, поэтому теннисный образ жизни для нас новый. Мы все изучаем и плывем по течению», — рассказала теннисистка пресс-службе WTA.

Постепенно увлечение стало для Тимофеевой основной деятельностью в жизни. При этом на юниорском уровне у Марии не было особых успехов. Ее максимальная позиция в юниорском рейтинге — 35-я строчка. Тем не менее специалисты, которые работали со спортсменкой, верили в ее будущее.

Мария Тимофеева. Тимофеева совершила сенсационный прорыв на Australian Open. Российская теннисистка умеет удивлять

Спортивная карьера

За свою недолгую карьеру в спорте Тимофеева успела поработать с разными специалистами в разных школах, причем не только в России, но и за рубежом. Первые шаги в теннисе Мария делала на базе «Спартака» под руководством Юлии Бекещенко.

«В 2009 году родители привели меня на отбор в школу «Спартак» к тренеру Юлии Михайловне Бекещенко, я прошла отбор в ее группу и четыре года у нее тренировалась — она заложила мне базу, поставила технику. Потом я уехала в Сочи, там прожила 1,5 года, тренировалась у тренера Нины Алексеевны Барановой, у нее были сильные игроки до 12-14 лет. Потом я снова вернулась в Москву и тренировалась у Егора Пунтуса, он большой вклад внес в мою карьеру, и на протяжении нескольких лет мы с ним работали. Также я тренировалась в Германии, в Македонии, в Хорватии — по полгода плюс-минус в каждом месте», — сказала Тимофеева Tennis Weekend.

На профессиональных теннисных турнирах Мария дебютировала в 15 лет, а первую крупную победу она одержала в 2017 году — россиянка победила на юниорском турнире Petits As во французском Тарбе. На пути к титулу Тимофеева обыграла Полину Кудерметову и Дарью Лопатецкую. Но ее дальнейшие успехи были связаны в основном с турнирами ITF, где спортсменка сумела завоевать пять трофеев в одиночном разряде и еще шесть — в парном.

В настоящее время Тимофеева является подопечной спортивного агентства EDGE International, которое обеспечивает теннисистку экипировкой и тренировочными базами по всему миру. Мария работает под руководством словенского тренера Анежа Мореля, который разглядел талант спортсменки, когда той было всего 15.

«Мы познакомились с Марией, когда ей было 15 лет. У меня есть знакомая из Хорватии, она искала молодых одаренных игроков и посоветовала обратить внимание на нее. Я оценил ее высокий потенциал, мы быстро договорились с ее отцом — так и началось сотрудничество», — рассказал о сотрудничестве с российской теннисисткой специалист Sportklub.

Впервые Морель поработал с молодой россиянкой в 2019 году. С 2022 года словенский специалист начал сотрудничать с Тимофеевой на постоянной основе. Сама теннисистка очень тепло относится к своему тренеру и считает его чуть ли не членом семьи.

«Он мне друг, теперь почти как часть моей семьи. Анеж действительно хорошо меня понимает. Не то чтобы мы не спорили, но и по-настоящему не ссоримся», — рассказала спортсменка пресс-службе WTA.

Мария Тимофеева. Тимофеева — наша новая надежда в женском теннисе. Мария победила в дебютном турнире WTA

В 2023 году Тимофеевой удалось совершить прорыв, о котором говорили все те, кто работал с ней. Мария выиграла свой первый титул WTA в карьере — стала победительницей турнира в Будапеште. По ходу соревнований россиянка оказалась сильнее Дарьи Сэвилл, Дианы Шнайдер, Кайи Юван и Катерины Байндль.

Примечательно, что россиянка проиграла квалификацию турнира в Венгрии, но все же оказалась в основной сетке соревнований как лаки-лузер. И после итоговой победы Тимофеева стала четвертым лаки-лузером в истории WTA-тура, которой удалось завоевать титул в одиночном разряде (и первым с 2019 года).

«Все для меня по-новому. Это похоже на сон, потому что меня даже не должно было быть здесь. Но я здесь. Я просто очень счастлива и благодарна», — сказала Тимофеева во время церемонии награждения.

После триумфа в Венгрии Мария также стала первой дебютанткой на уровне WTA за 22 года, выигравшей трофей. Победа позволила россиянке войти в топ-150. С тех пор вплоть до начала квалификации Australian Open 2024 Тимофеева провела всего семь игр, в которых одержала лишь две победы. Помешало и состояние здоровья.

Однако в начале 2024 года Тимофеевой удалось совершить новый прорыв — Мария впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема» и дошла до 1/8 финала Australian Open, что является лучшим результатом в ее карьере. Теперь россиянка должна дебютировать в топ-100 рейтинга WTA.

«Мне надо работать над многими вещами. Когда я в хорошем ментальном состоянии, то могу здорово играть. Здесь, в Мельбурне, все сложилось воедино. Сейчас провожу одни из лучших недель в жизни», — рассказала Мария на пресс-конференции после выхода в четвертый круг.

Мария Тимофеева.
Фото Reuters

Достижения

  • 1 титул WTA в одиночном разряде;

  • 5 титулов ITF в одиночном разряде;

  • 6 титулов ITF в парном разряде;

Личная жизнь

В настоящее время теннис занимает основное место в жизни Тимофеевой. Мария окончила школу в 2021 году. Поступать в высшие учебные заведения девушка не стала, сконцентрировав свое внимание на спортивной карьере.

Не так давно россиянка рассказала, как однажды отказала самому Карлосу Алькарасу. Оказывается, испанский теннисист в 2018 году проявлял интерес к Тимофеевой. Но сама Мария не обращала на него внимания. Спустя год она сама уже пошла на контакт с испанцем, но на этот раз уже он не изъявил желания общаться.

«Сожалею о том, что в 2018 году Карлос очень долго мне писал и я не отвечала ему взаимностью. А потом, через год, стала писать уже я, но было уже поздно, и Карлос мне не ответил, поэтому поезд ушел. Поэтому, Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду. Не игнорируй меня. Теперь я подумала, у меня появился интернет и мозги», — рассказала Мария.

Мария ведет свой теннисный YouTube-блог под названием Kiss My Ace — вместе с подругой Екатериной Казионовой. Там девушки рассказывают о своих о теннисных буднях — поездках, тренировках, турнирах и обо всем, что окружает эти события. В частности, в одном из выпусков Тимофеева поделилась, как ей пришлось заплатить 850 евро в аэропорту Дубая за перевес багажа.

Социальные сети

Instagram*

*Соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
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