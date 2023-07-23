Яркое выступление 19-летней россиянки завершилось триумфом в поединке с украинкой Байндль.

Турнир WTA Hungarian Grand Prix. Финал

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 3:6, 6:0

Не успели мы вдоволь восхититься 16-летней Миррой Андреевой, как неожиданно для многих совершила прорыв еще одна россиянка — Мария Тимофеева. Вы наверняка о ней раньше не слышали, ведь девушка в Будапеште впервые в карьере вышла в основную сетку турнира WTA. Ранее 19-летняя спортсменка только участвовала в квалификации турниров серии «Большого шлема» и выступала в турнирах ITF. Будапешт стал для нее дебютом, и невероятно успешным — после трехсетовых боевиков она вышла в финал, где обыграла украинку Катерину Байндль.

Мария с ходу вышла в финал

Итог турнира в Будапеште впечатляет. Конечно, на чемпионат WTA 250 не приехали звезды первой величины, тем не менее там были крепкие середняки вроде Юлии Путинцевой и Бернарды Перы. В финал Байндль — Тимофеева точно мало кто мог поверить. И если Катерина Козлова (это девичья фамилия украинки) хотя бы несколько лет назад была в топ-100, то 19-летняя Тимофеева неизвестна даже многим болельщикам из России. До турнира в Венгрии девушка ни показывала выдающихся результатов. Все, что мы знали о юной россиянке, так это то, что на «Ролан Гаррос» она вышла в третий раунд квалификации, а на Уимблдоне — вылетела в первом круге отбора.

Фото Global Look Press

Основные успехи Марии раньше были связаны с турнирами ITF, где спортсменка девять раз выходила в финал, одержав при этом пять побед. 14 раз Мария была в финалах парных турниров, где у нее шесть титулов. Остальные медали — из юниорской карьеры. Если бы вы поставили на победу Тимофеевой перед стартом соревнований в Будапеште, то наверняка выиграли бы квартиру, ведь девушки и не должно было быть в основной сетке — она попала туда как лаки-лузер. Мало кто ждал от дебютантки хотя бы одной победы, но за первой последовала вторая, третья, четвертая... И невероятная — пятая. В финале Мария начала с аккуратной защитной игры и взяла первый сет скорее за счет удачи в отдельных аспектах — игра была равной. Фортуна вернула должок украинке во второй партии. Несколько неудачных действий — и нас ждал уже третий сет.

В финале оформила «баранку» и рассказала о проблемах со здоровьем

Впрочем, судя по этому турниру, Тимофееву долгие матчи не пугают. Она уже взяла решающий сет в стартовом матче против бывшей россиянки Дарьи Сэвилл, играющей ныне за Австралию, затем — в четвертьфинале обыграла словенку Кайю Юван. Отдельно хочется рассказать о полуфинале с аргентинкой Надей Подороской. Россиянка выходила на матч в статусе 246-й ракетки мира, в то время как ее соперница была на 80-й строчке — на 166 позиций выше. Однако сложно было сказать, глядя на текущую форму девушек, кто выглядел предпочтительнее. В первой партии дело дошло до тай-брейка, в котором точнее оказалась Тимофеева — 8:6. Второй же сет остался за аргентинкой — 6:3. Все-таки сказывается отсутствие опыта и периодически девушка теряет концентрацию. Однако в решающем третьем сете Мария была неудержима. Казалось, что неудержима, пока мы не увидели ее перформанс в третьей партии финала с Катариной.

Фото Global Look Press

6:0 — следом за Андреем Рублевым Тимофеева вешает «баранку» в финале. Последний гейм Мария также взяла под ноль. В результате церемония награждения шла дольше третьего сета. После победы Тимофеева на уверенном английском призналась, что у нее были по ходу соревнований серьезные проблемы со здоровьем. «Давайте так, я рада, что просто дожила до этого дня, — сказала Мария. — Спасибо моему тренеру, было очень тяжело, но наконец-то я смогла тебя порадовать. Это все так ново для меня, как сказка, как сон. Я счастлива». Кроме того, Тимофеева выразила поддержку сопернице и сказала, что ее главные победы впереди. Что немного иронично, учитывая, что украинке уже 29 лет. Для Тимофеевой же титул в Будапеште гарантирует 129-ю строчку рейтинга WTA. То есть прыжок за турнир больше чем на 100 позиций. Теперь уже и мировая сотня не за горами.

Последней девушкой, победившей в первом же турнире WTA в карьере, была Коко Гауфф. Американка оформила титул в 15 лет, Мария побеждает в 19. Тем не менее старт карьеры действительно запоминающийся и выдающийся. Теперь ждем Тимофееву на турнирах «Большого шлема» — в основную сетку US Open она пробиться по рейтингу, вероятно, уже не успеет. Но с такой формой и квалификация не страшна.