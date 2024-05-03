Соболенко — о Рыбакиной и Свентек: «Мне нравится, что нас называют «Большой тройкой»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, какое влияние на нее оказывают соперницы Елена Рыбакина и Ига Свентек, и как она относится к тому, что их называют «Большой тройкой» женского тенниса.

«Мне нравится, что нас называют «Большой тройкой», я чувствую, что мы каким-то образом мотивируем друг друга. Иногда мы не очень хорошо выступаем, но в то же время это помогает нам совершенствоваться и продолжать работать все усерднее и усерднее, ища что-то новое. Посмотрим, как все будет складываться. Надеюсь, сезон продолжится в этом же направлении, и мы снова станем «Большой тройкой», — цитирует Соболенко Sportskeeda.

Ранее Соболенко обыграла Рыбакину в полуфинале турнира в Мадриде (1:6, 7:5, 7:6 (7:5). В финале она сыграет против Свентек, которая на данный момент возглавляет рейтинг WTA.