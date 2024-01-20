Тимофеева совершила сенсационный прорыв на Australian Open. Российская теннисистка умеет удивлять

Мария в Мельбурне вышла уже в четвертый круг, где сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Кажется, в мировом теннисе загорается новая звездочка из России — Мария Тимофеева, которой буквально в ноябре исполнилось 20 лет, на нынешнем Australian Open дошла из квалификации уже до четвертого круга, где сыграет с украинкой Мартой Костюк. Вообще Тимофеева — очень любопытный персонаж. На своем дебютном турнире WTA прошлым летом она выиграла титул, на своем дебютном в основной сетке турнире «Большого шлема» выиграла уже шесть матчей. К тому же Мария весьма интересная девушка — внучка знаменитой пианистки ведет с подругой Екатериной Казионовой канал на YouTube о теннисном закулисье, сама монтирует видео и с улыбкой рассказывает о том, как отказывалась от общения с испанцем Карлосом Алькарасом. Но главное, при должном настрое она уже сейчас демонстрирует великолепную игру.

Первая спортсменка в семье

Бабушка Марии, Любовь Борисовна Тимофеева, является народной артисткой Российской Федерации, лауреатом престижных конкурсов, в частности, уже в 18 лет она победила на Конкурсе имени Лонг и Тибо в Париже, выпустила более 40 дисков с записями и написала автобиографию «Симфония моей жизни». Как отмечала Мария, никто в ее семье спортом вообще не занимался. Начала осваивать теннисные азы девочка в школе «Шахтер» в Сокольниках.

«В 2009 году родители привели меня на отбор в школу «Спартак» к тренеру Юлии Михайловне Бекещенко, я прошла отбор в ее группу и четыре года у нее тренировалась — она заложила мне базу, поставила технику. Потом я уехала в Сочи, там прожила 1,5 года, тренировалась у тренера Нины Алексеевны Барановой, у нее были сильные игроки до 12-14 лет. Потом я снова вернулась в Москву и тренировалась у Егора Пунтуса, он большой вклад внес в мою карьеру, и на протяжении нескольких лет мы с ним работали. Потом я тренировалась в Германии, в Македонии, в Хорватии — по полгода плюс-минус в каждом месте», — рассказывала Тимофеева о дальнейшем пути журналу Tennis Weekend в прошлом году.

В последние пару лет юная теннисистка работает с тренером Анеем Морелем из Словакии. Еще раньше ее под крыло взяло агентство Edge, которое помогает с базами для тренировок Европе, а также с контрактами на экипировку. У Тимофеевой была неплохая, но не звездная юниорская карьера — максимум в рейтинге она занимала 33-е место. Да и вообще вундеркиндом ее было сложно назвать — прошлый год Мария начала за пределами топ-300. Сенсационный прорыв произошел в июле 2023-го — Тимофеева проиграла в финальном раунде квалификации дебютного турнира WTA в Будапеште, но прошла в основную сетку как «лаки лузер» и завоевала чемпионский титул!

Причем она стала первой дебютанткой на уровне WTA за 22 года, выигравшей трофей. В финале она победила украинку Катерину Байндль. Мария вошла в топ-150. Но дальнейшего прорыва не последовало — с тех пор до старта квалификации в Мельбурне она провела всего семь игр, выиграв лишь две. Причем в декабре на турнире ITF в Индии уступила Хироми Абе из Японии, не входящей тогда даже в топ-800.

Мария Тимофеева. Фото Reuters

Лучшая неделя в жизни?

«Мне кажется, в женском теннисе все зависит не столько от игры, сколько от психологии. Если говорить про то поражение в Индии, то я немного отравилась, и условия были не самые лучшие, поверьте мне... Но я знаю, что мне надо работать над многими вещами. Когда я в хорошем ментальном состоянии, то могу здорово играть. Здесь, в Мельбурне, все сложилось воедино. Сейчас провожу одни из лучших недель в жизни», — рассказала Мария на пресс-конференции после выхода в четвертый круг. Действительно, она совершила на Открытом чемпионате Австралии феноменальный прорыв — в квалификации в статусе 170-й ракетки мира последовательно обыграла соотечественницу Дарью Астахову и австралиек Астру Шарму и Патрисию Хон. А затем в основной сетке выбила опытнейшую француженку Ализе Корне, вернувшуюся в теннис легендарную датчанку Каролин Возняцки и 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

Тимофееву, судя по ее игре в Мельбурне, можно отнести к теннисисткам комбинационного плана. Она, конечно, может пробить навылет и справа, и слева (бэкхенд по линии действительно порой шикарен), но при этом способна терпеть, выдерживать затяжные розыгрыши, тщательно готовить атаки, что доказала во встрече с Хаддад Майей. Кстати, после победы она написала на ТВ-камере: «Прекрасное чувство. Подписывайтесь на Kiss My Ace». Речь о YouTube-канале, который она ведет с 25-летней соотечественницей Казионовой, о теннисных буднях. В частности, недавнее видео из Дубая началось с рассказа о том, как Мария заплатила при перелете 800 евро за перевес багажа.

Много шума наделал ее прошлогодний рассказ про отношения с Алькарасом на YouTube-канале Tbn Tennis: «Сожалею о том, что в 2018 году Карлос очень долго мне писал и я не отвечала ему взаимностью. А потом, через год, стала писать уже я, но было уже поздно, и Карлос мне не ответил, поэтому поезд ушел. Поэтому, Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду. Не игнорируй меня. Теперь я подумала, у меня появился интернет и мозги». Тимофеева, как она призналась на днях, рассказала это в шутку. И успела пожалеть, что историю про Алькараса раздула пресса, выдернув ее слова из контекста.

Посмотрим, станет ли Тимофеева такой же звездой в женском теннисе, как Алькарас в мужском. Уже известно, что по итогам Australian Open она должна дебютировать в топ-100, а в случае победы над украинкой Мартой Костюк и выхода в четвертьфинал войдет и в топ-80. По словам Марии, Костюк всего на год старше, но прежде они не встречались, поскольку украинка быстро стала играть на турнирах WTA. «Я смотрела ее предыдущий матч, поскольку Элина Аванесян — моя подруга. Марта играет хорошо, посмотрим. Уверена, у нас будет интересный матч», — предсказала Тимофеева.