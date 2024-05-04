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Потапова и Павлюченкова не смогли выйти в финал парного турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Россиянки Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти в финал парного турнира в Мадриде.

В полуфинале теннисистки проиграли испанкам Кристине Букше и Саре Соррибес-Тормо в двух сетах 4:6, 6:7 (1:7). Матч длился 1 час 45 минут.

В финале Букша и Соррибес-Тормо сыграют с дуэтом Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 6).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 7:6 (7:1)

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
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