Свентек выиграла турнир в Дохе
Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей турнира в Дохе. В финале она победила Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Для 20-летней Свентек это четвертый трофей на турнирах WTA. Она также является победительницей Открытого чемпионата Франции 2021 года.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Ига Свентек (Польша, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 6:2, 6:0
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