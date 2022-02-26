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Сегодня, 19:20

Свентек выиграла турнир в Дохе

Роман Шишов
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото AFP

Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей турнира в Дохе. В финале она победила Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Для 20-летней Свентек это четвертый трофей на турнирах WTA. Она также является победительницей Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 6:2, 6:0

Ига Свентек
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