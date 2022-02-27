Стивенс вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре благодаря отказу Калинской
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).
В полуфинале Стивенс играла против россиянки Анны Калинской. После двух сетов при счете 3:6, 7:5 Калинская снялась с матча.
В финале американка встретится с победителем матча Мария Боузкова (Чехия) — Ван Цян (Китай).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Слоан Стивенс (США, 6) — Анна Калинская (Россия) — 3:6, 7:5 отказ 2-го игрока
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