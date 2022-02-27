Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:09

Стивенс вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре благодаря отказу Калинской

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

В полуфинале Стивенс играла против россиянки Анны Калинской. После двух сетов при счете 3:6, 7:5 Калинская снялась с матча.

В финале американка встретится с победителем матча Мария Боузкова (Чехия) — Ван Цян (Китай).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Слоан Стивенс (США, 6) — Анна Калинская (Россия) — 3:6, 7:5 отказ 2-го игрока

0
Читайте также
Норвегия требует отстранить Большунова от выступлений в Кубке мира. Ему не могут гарантировать безопасность
Мокрый Ваноли, армейцы под санкциями и новый Бекхэм: главное, что произошло в дерби «Спартак» - ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек выиграла турнир в Дохе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости