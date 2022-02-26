Боузкова обыграла Соррибес Тормо и вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Чешская теннисистка Мария Боузкова в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграла испанку Сару Соррибес Тормо со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Чешка сделала 2 эйса и совершила 5 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале турнира Боузкова встретится с китаянкой Ван Цян.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Боузкова (Чехия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — 6:4, 6:1