Боузкова обыграла Соррибес Тормо и вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре
Чешская теннисистка Мария Боузкова в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграла испанку Сару Соррибес Тормо со счетом 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Чешка сделала 2 эйса и совершила 5 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале турнира Боузкова встретится с китаянкой Ван Цян.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Боузкова (Чехия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — 6:4, 6:1
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