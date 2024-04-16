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Сегодня, 14:45

Рыбакина: «Мне нужно показывать больше эмоций»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в интервью «СЭ» заявила, что ей нужно становиться более эмоциональной на корте.

— Вы очень спокойно ведете себя на корте: никогда не бросаете ракетки, редко улыбаетесь, почти не проявляете эмоций даже после эффектно выигранных или обидно проигранных мячей. Неужели вам не нужна какая-то эмоциональная разрядка?

— Нужна, конечно. Наверное, мне надо работать над этим, и эта работа должна немножко отличаться от игроков. То есть мне нужно показывать больше эмоций.

— Откуда у вас такое владение собой?

— Думаю, что это склад характера. В каких-то моментах это помогает, в каких-то мешает. Иногда полезно выплескивать эмоции.

Елена Рыбакина. «Благодарна болельщикам из России, но в Казахстане меня поддерживают намного больше». Интервью Елены Рыбакиной

— Ярко выраженную эмоцию помню у вас одну: на победном Уимблдоне вы расплакались после вопроса об отсутствии по визовым причинам родителей. Ваша связь с ними по-прежнему тесна?

— Конечно, мы много общаемся. Может, они не так часто ездят на турниры, я их немного вижу, но мы всегда на связи. Мне очень повезло, что со мной может ездить сестра. Все вчетвером держим связь, — сказала Рыбакина «СЭ».

24-летняя Рыбакина является победительницей Уимблдона-2022 в одиночном разряде. Также на счету спортсменки 7 завоеванных титулов турниров WTA.

В обновленном рейтинге WTA представительница Казахстана занимает 4-е место, набрав 5818 очков.

Теннис
Елена Рыбакина
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