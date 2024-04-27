Остапенко вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Представляющая Латвию Елена Остапенко победила аргентинку Мария Карле в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 30 минут.
Остапенко вышла в четвертый круг турнира, где ее соперницей станет лучшая в матче Лейла Фернандес (Канада, 32) — Онс Жабер (Тунис, 8).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Остапенко (Латвия, 9) — Мария Карле (Аргентина, Q) — 6:3, 6:3
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