Рыбакина: «Пока я играю очень хорошо, но самое главное — здоровье»

Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своих ощущениях перед второй половиной сезона.

«Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное — здоровье. Пока я играю очень хорошо. Хотелось бы продолжать в том же духе», — приводит The Tennis Letter слова Рыбакиной.

В чемпионской гонке Рыбакина на данный момент занимает второе место.

Ранее 24-летняя спортсменка победила египтянку Майар Шериф в третьем круге турнира в Мадриде (6:1, 6:4). Ее следующей соперницей станет Сара Бейлек из Чехии.