Рыбакина: «Пока я играю очень хорошо, но самое главное — здоровье»
Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своих ощущениях перед второй половиной сезона.
«Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное — здоровье. Пока я играю очень хорошо. Хотелось бы продолжать в том же духе», — приводит The Tennis Letter слова Рыбакиной.
В чемпионской гонке Рыбакина на данный момент занимает второе место.
Ранее 24-летняя спортсменка победила египтянку Майар Шериф в третьем круге турнира в Мадриде (6:1, 6:4). Ее следующей соперницей станет Сара Бейлек из Чехии.
Новости