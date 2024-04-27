Жабер победила Фернандес и сыграет с Остапенко в четвертом круге турнира в Мадриде
Туниска Онс Жабер победила канадку Лейлу Фернандес в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 7:5, 2:6, 6:4.
В решающем сете 9-я ракетка мира уступала со счетом 2:4, но смогла победить 6:4. Матч длился 2 часа 26 минут.
Жабер вышла в четвертый круг и встретится с представляющей Латвию Еленой Остапенко.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Онс Жабер (Тунис, 8) — Лейла Фернандес (Канада, 32) — 7:5, 2:6, 6:4
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