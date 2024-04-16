«Благодарна болельщикам из России, но в Казахстане меня поддерживают намного больше». Интервью Елены Рыбакиной

Обозреватель «СЭ» поговорил с победительницей Уимблдонского турнира 2022 года и финалисткой Открытого чемпионата Австралии-2023.

В 2022 году в теннисном мире, в том числе российском, здорово нашумела история Елены Рыбакиной. 22-летняяя на тот момент москвичка выиграла Уимблдонский турнир в одиночном разряде, еще с 2019 года представляя Казахстан. Иначе, собственно, она в Англии тогда и не смогла бы сыграть, поскольку теннисистов с российским спортивным гражданством до того Уимблдона (единственного за все время турнира Большого шлема с такими санкциями) не допустили. За это и АТР, и WTA наложили на турнир санкции, не начислив за него рейтинговых очков.

Так что, одержав сколь выдающуюся, столь и сенсационную победу, Рыбакина все равно оставалась за пределами мировой двадцатки. Но в дальнейшем она доказывает неслучайность того успеха на Уимблдоне. В следующем, 2023-м, дошла до финала Открытого чемпионата Австралии (проиграла там белоруске Арине Соболенко), выиграла «тысячники» в Индиан-Уэллсе и Риме — на разных, заметьте, покрытиях, харде и грунте, — поднялась по ходу сезона на третью строчку рейтинга, а закончила год четвертой.

Там же находится и сейчас, уже закрепившись в топ-5 мировой женской теннисной элиты. В этом году Рыбакина тоже выиграла два турнира, правда, на «пятисотниках» — соревнованиях уровнем пониже «тысячников». Но победа над той же Соболенко в финале в австралийском Брисбене дорогого стоит. А недавно после пропущенного из-за болезни Индиан-Уэллса Елена, как выяснилось, внезапно для самой себя дошла до финала на супертурнире в Майами.

Мне давно хотелось с ней поговорить, в том числе коснуться переезда из России в Казахстан, тем более что два года назад после Уимблдона провел в «СЭ» целое расследование: как потеря заведомо талантливой (ее еще в юниорском возрасте Евгений Кафельников выделял ее из общего ряда) теннисистки оказалась возможной, а затем побеседовал с ее отцом. Такая возможность, пусть и непродолжительная, представилась сейчас. Душой нараспашку Рыбакину назвать нельзя — высказывалась она очень осторожно. Но главное, в конце концов, — то, что она показывает на корте. Да и любое слово спортсменки такого уровня важно.

Поражение от Соболенко в финале Australian Open не стало ударом

— Знаменитый российский хоккеист Никита Кучеров, побив в 2019 году очередной рекорд, сказал: «В меня многие не верили, и я доказываю этим людям их неправоту». В вас в России тоже не верили, из-за чего вы даже вынуждены были сменить гражданство. Есть ли у вас аналогичная мотивация, и если да, то кому вы доказываете их неправоту?

— Я никому ничего не доказываю. Мне кажется, что у каждого спортсмена на протяжении всей карьеры встречаются люди, которые в него верят и нет. Самое главное, что у меня есть семья, которая в меня верила изначально и никогда этой веры не теряла. Когда такие близкие люди есть, это основное. Не зацикливаюсь на тех, кто в меня не верил. Хотя, конечно, такие были и есть.

— Как изменилась ваша жизнь после победы на Уимблдоне — и в теннисе, и за его пределами? Стало легче или сложнее? Были ли вы морально готовы к такому успеху?

— Жизнь изменилась не только после Уимблдона, но и за весь последующий год, когда я выиграла много турниров и поднялась в топ-10. Но цели остались те же. Конечно, меня больше узнают, но со временем я к этому привыкла и стараюсь, как и прежде, фокусироваться на матчах.

— Встали ли после Уимблдона в очередь спонсоры? Приходится ли вести себя как-то по-другому, быть аккуратнее в словах?

— Внимания, конечно, больше, но не скажу, что изменилось прямо очень многое. Да, спонсоры стали более заинтересованы: в том году заключила пару контрактов. Так что сейчас (с финансированием. — Прим. И.Р.) все стабильно.

— По одному турниру Большого шлема выиграло достаточно большое количество теннисисток, а два — это уже следующий уровень, таких единицы. Насколько это важно для вас и стало ли в связи с этим моральным ударом поражение от Арины Соболенко в финале Australian Open?

— Не сказала бы, что это был удар. Конечно, хочется всегда выигрывать, но дойти до финала такого турнира тоже очень непросто. Она тогда очень хорошо отыграла этот матч, поэтому сожалеть не о чем. Конечно, цель выиграть еще «Большие шлемы» передо мной стоит.

Елена Рыбакина. Фото Global Look Press

Сейчас уже нет смысла говорить о том, кто виноват, что я не выступаю за Россию

— Кто все-таки виноват, что Россия вас потеряла?

— Кто меня потерял и как это случилось... Думаю, сейчас уже нет смысла об этом разговаривать. В меня поверил Казахстан, ему нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого.

— Все помнят ваше возмущение по поводу выражения «наш продукт», употребленного российскими теннисными функционерами после победы на Уимблдоне. За что Россия имеет право вами гордиться, а за что — нет?

— Даже не знаю, как ответить. Думаю, что у меня есть болельщики из всех точек мира, чему я очень рада. Знаю, что за меня болеют и в России, я очень благодарна этим людям. Сейчас, конечно, болельщиков из Казахстана у меня намного больше.

— Связывает ли вас сейчас что-то с Москвой, как часто вы бываете в родном городе?

— Очень редко, может быть, раз в году. И то в последние годы удавалось не всегда. То есть не могу сказать, что связывает многое.

— Вы очень спокойно ведете себя на корте, никогда не бросаете ракетки, редко улыбаетесь, почти не проявляете эмоций даже после эффектно выигранных или обидно проигранных мячей. Неужели вам не нужна какая-то эмоциональная разрядка?

— Нужна, конечно. Наверное, мне надо работать над этим, и эта работа должна немножко отличаться от игроков. То есть мне нужно показывать больше эмоций.

— Откуда у вас такое владение собой?

— Думаю, что это склад характера. В каких-то моментах это помогает, в каких-то мешает. Иногда полезно выплескивать эмоции.

— Ярко выраженную эмоцию помню у вас одну — на победном Уимблдоне вы расплакались после вопроса об отсутствии по визовым причинам родителей. Ваша связь с ними по-прежнему так же тесна?

— Конечно, мы много общаемся. Может, они не так часто ездят на турниры, я их немного вижу, но мы всегда на связи. Мне очень повезло, что со мной может ездить сестра. Все вчетвером держим связь.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Мирра Андреева может достичь многого

— Назовите трех человек, помимо родителей, которым больше всего благодарны, что стали топ-теннисисткой мирового уровня?

— Трех назвать мало. Родители, конечно, главные люди, но также и тренер, с которым я сейчас работаю. И предыдущие тренеры, и детские тоже. Каждый дал мне что-то, что помогло достичь этих результатов. Но тренер, который со мной сейчас (хорват Стефано Вуков. — Прим. И.Р.), проделал огромную работу на протяжении пяти-шести лет. Мы начали с ним, когда я еще была в топ-двести.

— Кто из российских девушек, на ваш взгляд, может выйти на ваш уровень, выиграть турнир Большого шлема? Что думаете, в частности, о Мирре Андреевой и с кем дружите из россиянок?

— Со всеми неплохо общаюсь. Мирра — очень талантливая, молодая, и, думаю, что у нее еще все впереди. В своем возрасте она уже показывает такие хорошие результаты, что, конечно, она может достичь многого.

— После победы на Уимблдоне ваш отец говорил о необходимости сокращения числа невынужденных ошибок. С тех пор вам удался прогресс в этом отношении? В каких компонентах вам нужно прибавлять в первую очередь, чтобы стать первой ракеткой мира?

— Даже не знала, что папа это говорил. Думаю, что мы с командой идем по верному пути. Естественно, это зависит не только от меня, но и от девочек на другой стороне корта, которые также хорошо играют. Но и по результатам, и по матчам, которые я играю, могу испытывать удовлетворение и понимать, что прогресс есть.

— Как оцените первые три месяца этого сезона?

— Как успешные. Непростые, с болезнью посреди них. Но жаловаться не могу — побед и достижений было много. Надеюсь, дальше их будет еще больше.

Елена Рыбакина. Фото Global Look Press

Перед Майами не рассчитывала даже на выход в полуфинал

— Вы вышли в финал «тысячника» в Майами второй год подряд. Что преобладает — удовлетворение от такой стабильности или досада, что оба раза не смогли взять титул?

— Это две совершенно разные истории. В прошлом году я приехала в Майами после победы в Индиан-Уэллс, и все говорили, что сделать дубль, выиграв в двух таких турнирах подряд, очень сложно, так что уже даже двумя первыми победам была удовлетворена. В этом году я приехала на этот турнир не настолько готовой, чтобы рассчитывать не то что на выход в финал, но даже в полуфинал.

Даже когда дошла до полуфинала, уже считала это прекрасным результатом. Пропустила предыдущий турнир в Индиан-Уэллс, достаточно продолжительное время не тренировалась. Даже на самом турнире периодически испытывала болевые ощущения и преодолевала их. Набирала форму через матчи, шла от игры к игре. Сама до конца не понимаю, как мне удалось дойти до финала. Для меня это в целом была очень позитивная неделя, и я не разочаровалась, ведь в обоих случаях показала хороший результат. Проигрывать финал, конечно, непросто, но если говорить более глобально, то оба выхода в него стали большим достижением.

— Физически к концу турнира чувствовали себя вымотанной, учитывая, что в четырех из пяти матчей дело дошло до третьего сета?

— Да, после четвертьфинала с Марией (Саккари. — Прим. И.Р.) почувствовала усталость. К тому же первые матчи на турнире заканчивались достаточно поздно, и я засыпала только в два-три ночи. Все это тоже не помогало. В некоторых матчах на турнире удача мне сопутствовала, в финале — нет.

Я и не думала, что подойду к нему свежей, а тут и Даниэль была намного свежее и играла, как и весь этот турнир, очень хорошо. Я же в силу своего физического состояния не могла заставить себя прибавить, когда это требовалось. Может, стоило больше рисковать на брейк-пойнтах, но и условия были сложными, и мячи, особенно если они были неновыми, летели не туда, куда я задумывала.

— Насколько сложно для вас было играть в решающем матче против Даниэль Коллинз, учитывая, что она теннисистка из Флориды и ее поддерживала публика «Хард Рок Стэдиум»?

— Естественно, я этого ожидала. Но публика с поддержкой относилась и ко мне, особенно в сложные моменты. Атмосфера на стадионе в любом случае была очень приятной, и я совершенно не фокусировалась на том, насколько зрители болеют за Даниэль. Я упустила достаточно много шансов сделать брейк, и дело тут было во мне и в удаче, но точно не в болельщиках. Старалась биться за каждое очко, но трудно рассчитывать на победу, упуская столько шансов.