Азаренко проиграла испанке Соррибес-Тормо на турнире в Мадриде

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла Саре Соррибес-Тормо из Испании в третьем круге турнира в Мадриде — 6:7 (0:7), 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 51 минуту.

Следующей соперницей Соррибес-Тормо станет Ига Свентек (Польша, 1).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8?770?480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 23) — 7:6 (7:0), 6:3