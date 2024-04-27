Азаренко проиграла испанке Соррибес-Тормо на турнире в Мадриде
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла Саре Соррибес-Тормо из Испании в третьем круге турнира в Мадриде — 6:7 (0:7), 3:6.
Игра продолжалась 2 часа 51 минуту.
Следующей соперницей Соррибес-Тормо станет Ига Свентек (Польша, 1).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8?770?480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 23) — 7:6 (7:0), 6:3
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