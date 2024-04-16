Аванесян вышла во второй круг турнира в Руане и сыграет против Мирры Андреевой

Российская теннисистка Элина Аванесян в трех сетах победила Фиону Ферро из Франции в первом круге турнира в Руане — 6:2, 1:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Ферро также ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Аванесян станет ее соотечественница Мирра Андреева.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Фиона Ферро (Франция, Q) — 6:2, 1:6, 7:5