Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:56

Аванесян вышла во второй круг турнира в Руане и сыграет против Мирры Андреевой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Элина Аванесян в трех сетах победила Фиону Ферро из Франции в первом круге турнира в Руане — 6:2, 1:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Ферро также ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Аванесян станет ее соотечественница Мирра Андреева.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Фиона Ферро (Франция, Q) — 6:2, 1:6, 7:5

Теннис
Мирра Андреева
Элина Аванесян
0
Читайте также
Никита Волков стал русским Серканом Болатом
Анастасия Крылова сыграла в популярном сериале «Трудные подростки»
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Абаскаль ни слова не сказал на прощании с командой, игрокам обещали ужесточение режима, красно-белым отказывают тренеры. Что происходит в «Спартаке»
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина: «Мне нужно показывать больше эмоций»

Рыбакина: «Мирра Андреева может достичь многого»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости