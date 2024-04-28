Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла 1/8 финала турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Мадриде обыграла Анастасию Павлюченкову — 7:6 (7:5), 7:5. Встреча длилась 1 час 53 минуты.

За выход в четвертьфинал турнира Касаткина сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — 7:6 (7:5), 7:5