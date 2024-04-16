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Сегодня, 14:30

Рыбакина — о переходе из России в Казахстан: «Кто меня потерял и как это случилось, сейчас нет смысла об этом разговаривать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывшая российская теннисистка, победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина в интервью «СЭ» рассказала, как они «нашли друг друга» со сборной Казахстана.

— Кто все-таки виноват в том, что Россия вас потеряла?

— Кто меня потерял и как это случилось... Думаю, сейчас уже нет смысла об этом разговаривать. В меня поверил Казахстан, ему нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого.

— Все помнят ваше возмущение по поводу выражения «наш продукт», употребленного российскими теннисными функционерами после победы на Уимблдоне. За что Россия имеет право вами гордиться, а за что — нет?

— Даже не знаю, как ответить. Думаю, что у меня есть болельщики из всех точек мира, чему я очень рада. Знаю, что за меня болеют и в России, я очень благодарна этим людям. Сейчас, конечно, болельщиков из Казахстана у меня намного больше.

— Связывает ли вас сейчас что-то с Москвой, как часто вы бываете в родном городе?

— Очень редко, может быть, раз в году. И то в последние годы удавалось не всегда. То есть не могу сказать, что связывает многое, — сказала Рыбакина «СЭ».

Елена Рыбакина. «Благодарна болельщикам из России, но в Казахстане меня поддерживают намного больше». Интервью Елены Рыбакиной

Рыбакина является уроженкой Москвы. 24-летняя спортсменка выступала за Россию до июня 2018 года. Тем же летом теннисистка получила казахстанское гражданство.

На данный момент Рыбакина занимает 4-е место в рейтинге WTA, имея в своем активе 5848 очков.

Теннис
Елена Рыбакина
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