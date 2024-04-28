Рыбакина обыграла Шериф в третьем круге турнира в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила египтянку Майар Шериф в третьем круге турнира в Мадриде (Испания) — 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Рыбакина сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Шериф ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Рыбакиной станет Сара Бейлек (Чехия, Q).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8?770?480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Майар Шериф (Египет) — 6:1, 6:4