Блинкова поднялась на 59 позиций в рейтинге WTA, Касаткина — 11-я, Кудерметова — 12-я
Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 59 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
24-летняя спортсменка, которая на прошлой неделе победила в турнире в Клуж-Напоке (Румыния), теперь занимает 79-е место в рейтинге WTA.
Лидирует по-прежнему польская теннисистка Ига Свентек, которая вчера победила в турнире в Сан-Диего (США).
Россиянка Дарья Касаткина расположилась на 11-м месте, Вероника Кудерметова — 12-я.
Рейтинг WTA от 17 октября:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 835 очков;
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555;
3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 3796;
4 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3515;
5 (6). Джессика Пегула (США) — 3417;
6 (7). Мария Саккари (Греция) — 3346;
7 (8). Кори Гауфф (США) — 3082;
8 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3010;
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2960;
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2924;
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2885;
12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606...
19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2160;
22 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1937...
44 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 1138...
73 (58). Анна Калинская (Россия) — 834...
79 (138). Анна Блинкова (Россия) — 750.