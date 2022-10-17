Свентек в трех сетах обыграла Векич и стала победительницей турнира в Сан-Диего

Первая теннисистка Ига Свентек в финале турнира в Сан-Диего обыграла хорвату Донну Векич со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 21-летней польки 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У 26-летней хорватки одна подача навылет, 3 ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Для Свентек это восьмой титул в 2022 году.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 6:0