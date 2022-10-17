Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 03:57

Свентек в трех сетах обыграла Векич и стала победительницей турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ига Свентек.
Фото Reuters

Первая теннисистка Ига Свентек в финале турнира в Сан-Диего обыграла хорвату Донну Векич со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 21-летней польки 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У 26-летней хорватки одна подача навылет, 3 ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Для Свентек это восьмой титул в 2022 году.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 6:0

Донна Векич
Ига Свентек
0
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пегула и Гауфф стали победительницами парного турнира в Сан-Диего
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости