Блинкова поднялась на 66 позиций в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 66 позиций в чемпионской гонке Женской теннисной организации (WTA).

24-летняя спортсменка, которая на прошлой неделе победила в турнире в Клуж-Напоке (Румыния), теперь занимает 92-е место в чемпионской гонке WTA.

Лидирует по-прежнему польская теннисистка Ига Свентек, которая вчера победила в турнире в Сан-Диего (США).

Чемпионская гонка WTA, версия от 17 октября:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков;

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 3417;

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3082;

5 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2970;

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896;

7 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2885;

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661;

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606;

10 (10). Мария Саккари (Греция) — 2537...

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 1910...

22 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1806;

40 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1138...

66 (62). Анна Калинская (Россия) — 683...

86 (84). Варвара Грачева (Россия) — 476...

92 (158). Анна Блинкова (Россия) — 442...

94 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 436.