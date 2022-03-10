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Сегодня, 09:35

Людмила Самсонова сыграет с американкой Ли во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент

Американка Энн Ли вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В первом круге Ли победила свою соотечественницу Мэдисон Бренгл в трех сетах — 1:6, 7:6 (7:5), 6:0.

Во втором круге Ли сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:0

Теннис
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