Людмила Самсонова сыграет с американкой Ли во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Американка Энн Ли вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В первом круге Ли победила свою соотечественницу Мэдисон Бренгл в трех сетах — 1:6, 7:6 (7:5), 6:0.
Во втором круге Ли сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энн Ли (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:0
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