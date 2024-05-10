Потапова проиграла Остапенко во втором круге турнира в Риме
Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Риме — 4:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 37 минут.
В следующем круге Остапенко встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина, 16) — Сара Эррани (Италия, WC).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 9) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2
Новости