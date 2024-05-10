Потапова проиграла Остапенко во втором круге турнира в Риме

Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Риме — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 37 минут.

В следующем круге Остапенко встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина, 16) — Сара Эррани (Италия, WC).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2