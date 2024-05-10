Калинская сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Риме
Украинка Элина Свитолина победила итальянку Сару Эррани во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:0, 6:2. Матч длился 1 час 17 минут.
Свитолина реализовала за игру 6 из 8 брейк-пойнтов. У Эрани — 1 из 11 реализованных брейк-пойнтов.
Свитолина в третьем круге встретится с россиянкой Анной Калинской.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 16) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:0, 6:2
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