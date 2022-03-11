Соболенко сыграет с Паолини во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла британку Кэти Бултер — 6:3, 6:2.

Следующей соперницей итальянки будет Арина Соболенко из Белоруссии.

Также во второй круг вышли Юлия Путинцева, Тереза Мартинцова, Элисон Ван Уйтванк, Дарья Сэвилл и Магдалена Фрех.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ясмин Паолини (Италия) — Кэти Бултер (Великобритания, Q) — 6:3, 6:2

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 7:6 (7:3), 6:4

Магдалена Фрех (Польша, LL) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 7:5

Тереза Мартинцова (Чехия) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 6:2, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан) — Эшлин Крюгер (США, Q) — 6:3, 6:2

Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:2