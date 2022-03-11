Соболенко сыграет с Паолини во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла британку Кэти Бултер — 6:3, 6:2.
Следующей соперницей итальянки будет Арина Соболенко из Белоруссии.
Также во второй круг вышли Юлия Путинцева, Тереза Мартинцова, Элисон Ван Уйтванк, Дарья Сэвилл и Магдалена Фрех.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ясмин Паолини (Италия) — Кэти Бултер (Великобритания, Q) — 6:3, 6:2
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 7:6 (7:3), 6:4
Магдалена Фрех (Польша, LL) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 7:5
Тереза Мартинцова (Чехия) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 6:2, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан) — Эшлин Крюгер (США, Q) — 6:3, 6:2
Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:2