Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:33

9-я ракетка мира Жабер выбыла во втором круге турнира в Риме

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Туниска Онс Жабер проиграла американке Софии Кенин во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 5:7, 6:2, 4:6.

Матч длился 2 часа 19 минут.

В третьем круге Кенин встретится с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Кэти Бултер (Великобритания, 26).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 7:5, 2:6, 6:4

Теннис
Онс Жабер
3
Читайте также
Виктория Синицина и Никита Кацалапов поженились в 2022 году
Евровидение 2024: кто из стран пропускает и отказался от участия в конкурсе
Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП
Очевидица падения автобуса в реку в Петербурге рассказала подробности
Популярное видео
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блинкова и Самсонова снялись с парного турнира в Риме

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости