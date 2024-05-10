9-я ракетка мира Жабер выбыла во втором круге турнира в Риме
Туниска Онс Жабер проиграла американке Софии Кенин во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 5:7, 6:2, 4:6.
Матч длился 2 часа 19 минут.
В третьем круге Кенин встретится с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Кэти Бултер (Великобритания, 26).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
София Кенин (США) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 7:5, 2:6, 6:4
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