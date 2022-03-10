Наоми Осака рассказала о готовности к турниру в Индиан-Уэллсе

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своем состоянии перед турниром в Индиан-Уэллсе (США).

Первую игру спортсменка проведет с американкой Слоан Стивенс.

«На данный момент я нахожусь в мире с самой собой. Невероятное чувство. Хочу добиваться успеха на турнирах. Я делаю все возможное. В Австралии у меня было это чувство. Покидала корт, думая: «Знаешь, ты сделала все, что могла», — цитирует Осаку France24.

Матч Осаки и Стивенс состоится завтра, 11 марта.