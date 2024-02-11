Костюк во втором круге турнира в Дохе может сыграть с Павлюченковой или Касаткиной
Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла американку Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира в Дохе — 6:3, 7:5.
Во втором круге украинка сыграет с победителем пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 11).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марта Костюк (Украина) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:3, 7:5
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