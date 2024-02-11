Александрова обыграла Томову и вышла во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила Викторию Томову из Болгарии в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 7:6 (7:5), 6:3.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Во втором круге россияинка сыграет с победительницей пары Эрика Андреева (Россия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, Q).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 14) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 7:6 (7:5), 6:3
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