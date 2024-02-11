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11 февраля, 16:50

Александрова обыграла Томову и вышла во второй круг турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила Викторию Томову из Болгарии в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 7:6 (7:5), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Во втором круге россияинка сыграет с победительницей пары Эрика Андреева (Россия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, Q).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 14) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
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