Касаткина сыграет с Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби 11 февраля

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби в воскресенье, 11 февраля. Начало — не ранее 16:00 по московскому времени.

На российских телеканалах прямой трансляции финала турнира WTA-500 в Абу-Даби не запланировано. Смотреть видеотрансляцию встречи Касаткина — Рыбакина можно в социальной сети ВКонтакте.

24-летняя Рыбакина — 5-я ракетка мира. Елена — победительница шести турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. В текущем сезона она завоевала титул в Брисбене, на Australian Open вылетела во втором круге. 24-летняя Рыбакина — 5-я ракетка мира. Елена — победительница шести турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. В текущем сезона она завоевала титул в Брисбене, на Australian Open вылетела во втором круге.

26-летняя Касаткина — 14-я ракетка мира. Дарья — победительница шести турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела во втором круге.

По личным встречам у девушек счет равный — 2-2. Единственный очный матч прошлого сезона выиграла Рыбакина.