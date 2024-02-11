Касаткина — Рыбакина: смотреть трансляцию финала турнира в Абу-Даби
Касаткина сыграет с Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби 11 февраля
Россиянка Дарья Касаткина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби в воскресенье, 11 февраля. Начало — не ранее 16:00 по московскому времени.
На российских телеканалах прямой трансляции финала турнира WTA-500 в Абу-Даби не запланировано. Смотреть видеотрансляцию встречи Касаткина — Рыбакина можно в социальной сети ВКонтакте.
26-летняя Касаткина — 14-я ракетка мира. Дарья — победительница шести турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела во втором круге.
По личным встречам у девушек счет равный — 2-2. Единственный очный матч прошлого сезона выиграла Рыбакина.
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