Свентек — об адаптации к траве: «Рада, что на 100 процентов использовала время между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном»

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала об адаптации к траве перед Уимблдоном.

29 июня она вышла в полуфинал в Бад-Хомбурге, обыграв Анну Блинкову (6:3, 6:2). Сегодня стало известно, что первая ракетка мира снялась с матча по состоянию здоровья.

«Обычно на траве не так много времени для тренировок, поэтому я очень рада, что на 100 процентов использовала время между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном». Я рада, что чувствую себя уверенно, и надеюсь, что смогу играть так же в течение следующих двух недель. Не назвала бы себя экспертом в игре на траве, но я прогрессирую, и для меня это главное. Время, проведенное здесь, пошло мне на пользу. Каждый год я замечаю, что мне легче привыкнуть к условиям», — приводит слова Свентек сайт WTA.