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Сегодня, 13:24

Первая ракетка мира Свентек отравилась в Германии и снялась с турнира

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира полька Ига Свентек снялась с турнира WTA в Бад-Хомбурге по состоянию здоровья. Сегодня, 30 июня, она должна была сыграть в полуфинале против итальянки Лючии Бронцетти.

«Мне очень жаль, но сегодня я должна отказаться от участия в матче. У меня была беспокойная ночь из-за температуры и возможного пищевого отравления», — написала теннисистка в соцсетях.

С 3 по 16 июля состоятся соревнования основной сетки Уимблдона Свентек в первом круге встретится с китаянкой Чжу Линь.

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