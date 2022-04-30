Грачева не смогла пройти в третий круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Мадриде.
Во втором круге она проиграла Онс Жабер со счетом 5:7, 0:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 59 минут.
В следующем круге Жабер сыграет с Белиндой Бенчич.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 8) — Варвара Грачева (Россия, Q) — 7:5, 0:6, 6:4
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