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Сегодня, 21:55

Грачева не смогла пройти в третий круг турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Мадриде.

Во втором круге она проиграла Онс Жабер со счетом 5:7, 0:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 59 минут.

В следующем круге Жабер сыграет с Белиндой Бенчич.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Варвара Грачева (Россия, Q) — 7:5, 0:6, 6:4

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