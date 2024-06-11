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Сегодня, 15:35

Блинкова выбыла в первом круге турнира в Хертогенбосе

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла американке Эмина Бектас в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 4:6, 0:6.

Матч длился 1 час 15 минут. Блинкова за игру сделала 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки, реализовав 1 из 5 брейк-пойнтов. У ее соперницы — 5 эйсов и 5 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Бектас во втором круге встретится с победительницей матча Арина Родионова (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия, 3).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Эмина Бектас (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:0

Теннис
Анна Блинкова
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