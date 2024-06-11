Александрова вышла во второй круг турнира в Нидерландах

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Арину Родионову из Австралии в первом круге турнира в Хертонгебосе (Нидерланды) — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Александрова сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге россиянка сыграет с американкой Эминой Бектас.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 3) — Арина Родионова (Австралия) — 6:3, 6:4