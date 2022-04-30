Самсонова и Рыбакина не смогли выйти во второй круг парного турнира в Мадриде

Россиянка Людмила Самсонова и Елена Рыбакина из Казахстана не смогли пройти во второй круг парного турнира WTA в Мадриде.

В первом круге они проиграла Марие Боузковой из Чехии и Тамаре Зиданшек из Словении со счетом 6:3, 4:6, 6:10.

В следующем раунде Боузкова и Зиданшек сыграют с Дезайри Кравчук из США и Деми Схурс из Нидерландов.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мария Боузкова/Тамара Зиданшек (Чехия/Словения) — Елена Рыбакина/Людмила Самсонова (Казахстан/Россия) — 3:6, 6:4, 10:6