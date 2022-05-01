Касаткина обыграла пятую ракетку мира Саккари во втором круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Марию Саккари из Греции во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч продолжался 1 час 55 минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1.
Россиянка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойта из семи. Саккари сделала пять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.
В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) — Мария Саккари (Греция, 4) — 3:6, 6:3, 6:1
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