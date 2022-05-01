Касаткина обыграла пятую ракетку мира Саккари во втором круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Марию Саккари из Греции во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч продолжался 1 час 55 минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

Россиянка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойта из семи. Саккари сделала пять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Мария Саккари (Греция, 4) — 3:6, 6:3, 6:1