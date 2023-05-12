Чешка Мухова в третьем круге турнира WTA в Риме может встретиться с россиянкой Александровой
Чешка Каролина Мухова обыграла итальянку Матрину Тревизан (3:6, 6:3, 7:5) в матче второго круга турнира WTA в Риме. В третьем круге чешка встретится с победителем пары Камила Джорджи (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 15).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Мухова (Чехия) — Мартина Тревизан (Италия, 18) — 3:6, 6:3, 7:5
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