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Сегодня, 16:29

Самсонова сыграет с Векич в третьем круге турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла белоруску Александру Соснович во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 16 минут.

В третьем круге турнира Векич встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия, 21) — Александра Соснович (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:3

Теннис
Донна Векич
Людмила Самсонова
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