Барти победила Крейчикову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинале турнира в Цинциннати обыграла Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 12 минут. Австралийка сделала 7 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира Барти встретится с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — 6:2, 6:4