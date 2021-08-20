Барти победила Крейчикову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
19:24
Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинале турнира в Цинциннати обыграла Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 12 минут. Австралийка сделала 7 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.
В полуфинале турнира Барти встретится с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — 6:2, 6:4
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