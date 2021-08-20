Осака высказалась о поражении от Тайкманн в Цинциннати

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге турнира в Цинциннати.

Вторая ракетка мира в трех сетах уступила швейцарке Жиль Тайхманн.

«Тайхманн отлично сыграла. В первом сете я делала все, что должна была делать, но дальше играла более оборонительно. Зато этот матч меня многому научил. Всю встречу я выкладывалась, так что могу спать спокойно», — цитирует Осаку wtatennis.com.