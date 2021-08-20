Квитова снялась с матча против Кербер из-за травмы
21:34
Чешская теннисистка Петра Квитова не сумела завершить матча 1/4 финала турнира WTA в Цинциннати (США) против Ангелик Кербер.
При счете 6:4, 3:3 в пользе немки чешка снялась с матча из-за травмы. Кербер прошла в полуфинал. Ее соперницей станет австралийка Эшли Барти.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ангелик Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 11) — 6:4, 3:3 отказ 2-го игрока
Читайте также
«Не хватило полутора часов». Руководитель русского гандбола открыл причины поражения в финале Олимпиады
Вице-президент Международной федерации гимнастики — о протесте по судейству на Олимпиаде: «Мы не воюем, но требуем дополнительных материалов»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю