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Квитова снялась с матча против Кербер из-за травмы

21:34
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Чешская теннисистка Петра Квитова не сумела завершить матча 1/4 финала турнира WTA в Цинциннати (США) против Ангелик Кербер.

При счете 6:4, 3:3 в пользе немки чешка снялась с матча из-за травмы. Кербер прошла в полуфинал. Ее соперницей станет австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ангелик Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 11) — 6:4, 3:3 отказ 2-го игрока

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Евгений Петров все материалы автора

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