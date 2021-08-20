Квитова снялась с матча против Кербер из-за травмы

Чешская теннисистка Петра Квитова не сумела завершить матча 1/4 финала турнира WTA в Цинциннати (США) против Ангелик Кербер.

При счете 6:4, 3:3 в пользе немки чешка снялась с матча из-за травмы. Кербер прошла в полуфинал. Ее соперницей станет австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ангелик Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 11) — 6:4, 3:3 отказ 2-го игрока