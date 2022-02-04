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Сегодня, 19:05

Тарпищев высказался об открытии Олимпиады в Пекине

Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от открытия Олимпийских игр в Пекине
Виктория Кравченко

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от открытия Олимпиады в Пекине.

«Я смотрел церемонию с трибун. Сравнивать ее с той, что была в Сочи, нельзя. Все же у каждой свой колорит. Но китайцы — молодцы! Сделали очень красочно, ничего лишнего и с приятной цветовой гаммой. Сложно сказать, запомнится ли это открытие или тут же забудется — здесь все индивидуально. Когда на открытии ОИ заиграл Чайковский, то пробрала гордость — свое ведь играет. Множество раз испытывал это чувство, когда играл гимн России», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине официально стартовали. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4597959-tarpischev-kogda-na-otkrytii-oi-zaigral-chajkovskij-to-probrala-gordost-svoyo-ved-igraet.html
Олимпиада
Шамиль Тарпищев
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