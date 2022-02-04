Тарпищев высказался об открытии Олимпиады в Пекине

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от открытия Олимпиады в Пекине.

«Я смотрел церемонию с трибун. Сравнивать ее с той, что была в Сочи, нельзя. Все же у каждой свой колорит. Но китайцы — молодцы! Сделали очень красочно, ничего лишнего и с приятной цветовой гаммой. Сложно сказать, запомнится ли это открытие или тут же забудется — здесь все индивидуально. Когда на открытии ОИ заиграл Чайковский, то пробрала гордость — свое ведь играет. Множество раз испытывал это чувство, когда играл гимн России», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине официально стартовали. Соревнования продлятся до 20 февраля.