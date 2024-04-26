Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова в дуэте с представительницей Тайваня Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.

Теннисистки переиграли китайский дуэт Хан Ю Гуо (Китай)/Хин Ю Йиан (Китай) в первом круге турнира WTA со счетом — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 25 минут.

Кудерметова и Хаочин в следующем матче встретятся с победительницами встречи Кристина Букша (Испания)/Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия)/Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).