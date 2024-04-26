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Сегодня, 16:25

Касаткина пробилась в третий круг турнира в Мадриде и встретится с Павлюченковой

Руслан Минаев
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Россиянка Дарья Касаткина победила испанку Кристину Букшу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.

Во втором сете россиянка проигрывала со счетом 2:5.

Матч длился 2 часа 31 минуту. Касаткина допустила за игру 6 двойных ошибок и реализовала 10 из 12 брейк-пойнтов. У Букши — 2 двойные ошибки и 10 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге Касаткина встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Теннис
Дарья Касаткина
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