Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде
Белоруска Арина Соболенко победила польку Магду Линетт во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:4, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 12 минут.
Соболенко вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Кэти Бултер (Великобритания, 26) — Робин Монтгомери (США, WC).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 3:6, 6:3
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