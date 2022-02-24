Надаль прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги своего выступления во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Экс-первая ракетка мира обыграл Стефана Козлова со счетом 6:0, 6:3.

«Матч был немного странным. Стиль Козлова отличается от большинства других игроков, надо было действовать осторожно. Если играть в его ритме, становится тяжело. Он хорошо контролирует заднюю линию, это очень умный теннисист.

Мне было важно побеждать как можно быстрее. Но главное — победа, которую я одержал в двух сетах, это здорово», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Надаль начал новый сезон с 12 побед в 12 матчах. Он также провел этот матч за 47 минут, что является рекордом в его карьере.