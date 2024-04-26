Селиваненко — об Андреевой: «Мирра — одна из наиболее перспективных игроков нового поколения»

Вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал успехи Мирры Андреевой, которая стала первой теннисисткой в истории, выигравшей 7 матчей на турнирах WTA 1000 до 17 лет.

«Мирра наряду с несколькими другими теннисистками — одна из наиболее перспективных игроков нового поколения. Она продвигается вверх по классификации более чем уверенно. Единственное, чего надо избежать — излишнего ажиотажа вокруг», — сказал Селиваненко «СЭ».

В пятницу, 26 апреля, Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой (4:6, 6:3, 6:3) во втором круге турнира в Мадриде.

Эта победа стала для 16-летней россиянки 7-й на турнирах категории WTA 1000. Это лучший результат среди теннисисток до 17 лет с момента появления «тысячников» (у Аманды Анисимовой было шесть побед).

(Софья Грецкая)