Надаль: «Федерер сыграл огромную роль в моей карьере, он серьезный соперник и одновременно настоящий друг»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прокомментировал свое предложение сыграть на Кубке Лэйвера пару с Роджером Федерером.

«Я предложил Роджеру сыграть пару в Лондоне, и он вроде не против, теперь осталось уговорить нашего капитана Бьорна Борга, — цитирует Надаля lavercup.com. — Роджер сыграл огромную роль в моей карьере, он серьезный соперник и одновременно настоящий друг. Здорово вместе быть в команде Европы, и если мы сможем еще раз выйти на корте в паре, то для нас обоих это будет особенный опыт на данном этапе карьеры».

Кубок Лэйвера пройдет на «О2-Арене» в Лондоне (Великобритания) 23 по 25 сентября 2022 года.