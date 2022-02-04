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Надаль: «Федерер сыграл огромную роль в моей карьере, он серьезный соперник и одновременно настоящий друг»

Анна Горшкова
Корреспондент

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прокомментировал свое предложение сыграть на Кубке Лэйвера пару с Роджером Федерером.

«Я предложил Роджеру сыграть пару в Лондоне, и он вроде не против, теперь осталось уговорить нашего капитана Бьорна Борга, — цитирует Надаля lavercup.com. — Роджер сыграл огромную роль в моей карьере, он серьезный соперник и одновременно настоящий друг. Здорово вместе быть в команде Европы, и если мы сможем еще раз выйти на корте в паре, то для нас обоих это будет особенный опыт на данном этапе карьеры».

Кубок Лэйвера пройдет на «О2-Арене» в Лондоне (Великобритания) 23 по 25 сентября 2022 года.

Источник: https://lavercup.com/news/2022/02/03/australian-open-champion-and-grand-slam-record-holder-nadal-to-team-up-with-federer-for-laver-cup-in-london
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